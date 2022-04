Theatergruppe Vöhringen spielt "Schreiadler": Deshalb war die Premiere fesselnd

Plus Die Vöhringer Theatergruppe Szenenwechsel führt "Schreiadler" auf und bekommt viel Beifall für eine gelungene Inszenierung von Johannes Körner.

Was hat den Autor Tobias Saelz dazu bewogen, sich gedanklich mit dem vom Aussterben bedrohten Vogel Schreiadler zu befassen? Eine Spezies, die nur einem Instinkt folgt: den Fortbestand ihrer Art zu sichern. Das tut der Schreiadler auf grausame Weise. Weil er nur ein Junges ernähren kann, müssen die anderen aus der Eihülle geschlüpften Küken sterben, indem sie aus dem Nest gestoßen werden oder ihnen die nötige Nahrung vorenthalten wird. Gibt es da Parallelen zu menschlichem Verhalten? Saelz bejaht das, überträgt dieses animalische Verhalten schonungslos auf den Homo sapiens und macht daraus ein Theaterstück. Gewiss ein kühner Gedanke, aber von der Realität vielleicht doch nicht so weit entfernt, weil heute nur der "Ellbogenmensch" überlebe, meint der Autor.