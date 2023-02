Tieflader verliert riesige Betonteile: Kreisverkehr blockiert

Betonteile versperren am Montagmorgen eine Zufahrt des Kreisverkehrs an der A7-Einfahrt Vöhringen. Die Bergung ist nicht einfach.

Am Kreisverkehr an der Autobahn-Anschlussstelle Vöhringen sind am Montagmorgen Bergungsarbeiten im Gange. Ein Tieflader hat beim Befahren des Kreisverkehrs zwei riesige Betonteile verloren, die in der Einfahrt von Emershofen kommend gelandet sind. Beide Teile haben ein Gewicht von jeweils rund 9,5 Tonnen. Ein Kran wurde am Vormittag angefordert, um die beiden Teile zu bergen.

Wir berichten an dieser Stelle, sobald die Sperrung wieder aufgehoben ist. (AZ)