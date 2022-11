Trotz brachialen Vorgehens: Täter erbeuten nur zehn Euro

Unbekannte brechen in Vöhringen einen Münzbehälter auf und machen sich auch an einem anderen Automaten zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Aktuell ermittelt die Polizei, wer im Autowaschpark in Vöhringen den Münzbehälter eines Wasserspenders aufgebrochen hat. Wie die Bamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 21 Uhr und 10.30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße. Der oder die unbekannten Täter hebelten den Behälter mit brachialer Gewalt aus der Wandverankerung. Dabei wurde sogar ein Loch in das Mauerwerk gerissen. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

Täter erbeuteten in Vöhringen nur zehn Euro

Der Beuteschaden fällt dagegen relativ gering aus und wird auf etwa zehn Euro geschätzt. Des Weiteren machten sich die Unbekannten auch an einem Fußmatten-Reinigungsautomat zu schaffen. Allerdings gelang ihnen der Aufbruch nicht. Eventuell wurden die Täterinnen oder Täter bei der weiteren Tatausführung gestört. Die Polizei Illertissen sucht deshalb Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatörtlichkeit und der danebenliegenden Tankstelle gemacht haben.

Aufgrund der dortigen Baustelle und der damit verbundenen Einbahnstraßenregelung wäre es möglich, dass beispielsweise ein Fahrzeug mit den Täterinnen oder Tätern entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Örtlichkeit verlassen hat. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. (AZ)