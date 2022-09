Trotz Fahrradschloss: E-Bike gestohlen

Der Besitzer hatte das Rad in einem Hinterhof abgestellt und gesichert. Das hielt einen Dieb jedoch nicht zurück.

Aus dem Hinterhof einer Gaststätte in der Wielandstraße in Vöhringen hat eine unbekannte Person in der Nacht zum Donnerstag ein E-Bike gestohlen. Und das, obwohl der Besitzer es mittels Fahrradschloss gesichert hatte. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit 2750 Euro an. Zeugenhinweise werden an die Polizei Illertissen unter 07303/96510 erbeten. (AZ)