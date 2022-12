Trotz fieser Masche: 66-Jährige fällt nicht auf Betrugsversuch herein

Eine Frau aus Vöhringen hat gut aufgepasst. Sie fiel nicht auf einen Betrugsversuch herein, der sie vermutlich um 70.000 Euro gebracht hätte.

Am Donnerstagmittag hat einer 66-jährige Rentnerin aus Vöhringen den Anruf einer Frau erhalten, die sich als ihre Tochter ausgab. Wie die Polizei mitteilt, berichtete sie mit weinerlicher Stimme, in einen tödlichen Verkehrsunfall verwicklet gewesen zu sein. Die Rentnerin müsse nun eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro auftreiben, so die Betrügerin.

66-Jährige holt sich Rat bei Freundin

Die Vöhringerin sicherte zunächst zu, das Geld zu besorgen. Nach dem Telefonat holte sie sich aber Rat bei einer Bekannten, die den Trickbetrug nicht zuletzt aufgrund der Berichterstattung in den Medien sofort erkannte. Es kam daher zu keiner Geldübergabe. (AZ)