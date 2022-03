Vöhringen

Trotz Kreditaufnahme: Vöhringer Stadträte stimmen dem Haushalt 2022 zu

Plus Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer, Kreditaufnahme in Millionenhöhe: In diesem Spannungsfeld bewegt sich der Vöhringer Haushalt. Das sagen die Stadträte dazu.

Von Franziska Wolfinger

Klar, bei einer Kreditaufnahme von mehr als fünf Millionen Euro muss zunächst wohl jeder kurz schlucken. "Läuft da was falsch in Vöhringen?", fragt daher auch Volker Barth, Fraktionssprecher der SPD, in seiner Haushaltsrede. Die Frage beantwortet er sich aber gleich selbst, und zwar mit Nein. Für die Kreditaufnahme gibt es gute Gründe, das sehen auch die übrigen Fraktionen so. Dem Entwurf mit einem Gesamtvolumen von rund 55 Millionen Euro stimmten alle zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

