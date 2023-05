Trotz mehreren Schlössern: E-Bike in Vöhringen gestohlen

Ein Fahrradbesitzer hatte sein Zweirad in Vöhringen abgestellt und mehrfach gesichert. Das hielt jedoch Diebe nicht zurück.

Unbekannte haben am Samstagnachmittag vor der Michaeliskirche am Kirchplatz in Vöhringen ein weiß-grünes E-Bike der Marke Zündapp gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen 15.50 und 17.30 Uhr. Das Fahrrad war mehrfach versperrt. Der Zeitwert dürfte laut Polizei etwa 1000 Euro betragen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)