Trotz sprudelnder Steuern verfehlt Vöhringen die schwarze Null

Plus Abermals Rekordeinnahmen, aber auch neue Schulden: Der Vöhringer Haushalt findet dennoch den Segen aller Fraktionen, weil es eine einleuchtende Erklärung gibt.

Auf den ersten Blick erscheint das Zahlenwerk, das Kämmerer Andreas Maaß den zusammen tagenden Gremien – Haupt- und Bauausschuss – zur Vorberatung vorlegte, ein wenig paradox. Da erwartet die Stadt mit rund 19 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer die zweithöchsten Einnahmen ihrer Geschichte aus dieser Steuerart. Darüber hinaus mit 9,7 Millionen Euro ein Rekordergebnis bei den Einnahmen aus der Einkommenssteuer – 400.000 Euro mehr als im auch schon glänzend verlaufenden Vorjahr. Und dennoch reicht es heuer nicht mehr zu einem ausgeglichenen Haushalt.

Das wiederum hängt ausgerechnet mit den guten Zahlen zusammen. Denn gerade weil die Stadt finanziell so gut dasteht, zeigt sich das Land bei den Schlüsselzuweisungen knausrig. Es überweist aus diesem Topf diesmal nämlich gar nichts. Gelder daraus sind nun mal dazu gedacht, finanzschwächeren Kommunen unter die Arme zu greifen. Und nicht, um finanzstarke noch mehr zu päppeln.