Vöhringen

12:01 Uhr

Überklebte Plakette an Kennzeichen: Mann wegen Urkundenfälschung angezeigt

Mit einer überklebten TÜV-Plakette am Auto will ein Mann in Vöhringen darüber hinweg täuschen, dass er den Termin zur Hauptuntersuchung weit überzogen hat.

Auf einen Fall von Urkundenfälschung sind Polizisten an Silvester bei einer Verkehrskontrolle in Vöhringen aufmerksam geworden. Am frühen Abend überprüften Beamte der Polizeiinspektion Illertissen im Bereich der Vöhlinstraße einen 67 Jahre alten Mann und dessen Auto. Dabei stellten sie laut Polizeibericht fest, dass der Mann die TÜV-Plakette am hinteren Kennzeichen mit einer anderen Plakette überklebt hatte. Schon im Juli hätte er das Auto zur Hauptuntersuchung vorführen müssen Tatsächlich hätte der Halter sein Fahrzeug bereits im Juli zur Hauptuntersuchung vorführen müssen. Auf der unerlaubt angebrachten Plakette gab er vor, dass die Prüfung erst im Dezember notwendig gewesen wäre. Die Beamten stellten die Plakette sicher. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Zudem wird er sich wegen des überzogenen TÜV-Termins verantworten müssen, wie es im Polizeibericht weiter heißt. (AZ)

Themen folgen