Überwachungskamera überführt Bierdieb auf frischer Tat

In Vöhringen wundert sich ein Mann, dass aus seinem Kellerabteil Bier verschwindet. Also stellt er dem Dieb eine Falle.

Ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in Vöhringen hat einen Bierdieb auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei berichtet, war dem Vöhringer aufgefallen, dass aus seinem Kellerabteil Getränke entwendet wurden. Deshalb installierte er in seinem Kellerabteil eine Überwachungskamera. Die zeigte am Wochenende, wer sich an den Kaltgetränken zu schaffen gemacht hatte: Ein 36-jähriger Mitbewohner war auf den Aufnahmen beim Diebstahl von elf Flaschen Bier im Gesamtwert von 8,50 Euro zu sehen. (AZ)