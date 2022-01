Umfrage: Wie haben Sie vor 20 Jahren den Wechsel zum Euro erlebt?

Vor 20 Jahren war es so weit: Statt DM und Pfennig wurden Euro und Cent die Zahlungsmittel. So erinnern sich Leserinnen und Leser aus Vöhringen an den Wechsel.

20 Jahre ist es her, dass der Euro als neues Bargeld eingeführt wurde. In einer ersten Euphorie bildeten sich in der Neujahrsnacht 2002 sogar Schlangen vor den Bankautomaten. Heute ist das in weiten Teilen Europas gültige Zahlungsmittel für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit geworden. Trotzdem gibt es einige, die der früheren Währung in D-Mark nachtrauern. Wir fragten Passantinnen und Passanten in Vöhringen, wie sie den Wechsel zum Euro erlebt haben.

Gudrun Braig aus Vöhringen. Foto: Regina Langhans

Gudrun Braig aus Vöhringen sagt:

Über die Umstellung damals habe ich mich gefreut: Zu den offenen Grenzen innerhalb des Schengenraums fand ich es sehr passend, wenn vielfach auch mit der gleichen Währung bezahlt werden kann. Das Geldwechseln und Umrechnen hatte ein Ende. Damit wurde das Europagefühl unterstützt. Interessant war anfangs auch, die einzelnen Münzen nach ihrer Prägung zu untersuchen, für welches europäische Land sie stehen.

Erwin Leutenmaier aus Vöhringen. Foto: Regina Langhans

Erwin Leutenmaier aus Vöhringen sagt:

Der Wechsel von D-Mark auf Euro hat letztlich die Preise erhöht, entgegen aller Versprechungen. Wir hatten damals eine Wohnung gekauft und noch in der alten Währung bezahlt. Für die Rückzahlung des Kredits wurde der Betrag halbiert, das war fair. Aber bei vielen anderen, schwerer zu durchschauenden Bereichen gingen die Preise eben hoch. Für Menschen wie mich, die kaum ins Ausland reisen, hat die Umstellung keine sichtbaren Vorteile.

Peter Kast aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Peter Kast aus Illertissen sagt:

Letztlich ist durch die Währungsumstellung vieles teuer geworden. Nicht sofort, aber innerhalb des ersten halben Jahres. Das ließ sich gut bei Autokäufen erkennen. Ich war damals in der Gastronomie selbstständig und habe mich durch den Zahlungsverkehr schnell an das neue Geld gewöhnt. Erinnern kann ich mich auch, dass wir frühzeitig die Preislisten in beiden Währungen ausgestellt haben, damit sich die Kunden leichter daran gewöhnen.

Elke Strauß-Wossog aus Vöhringen. Foto: Regina Langhans

Elke Strauß-Wossog aus Vöhringen sagt:

Die Umstellung verbinde ich mit einer lustigen Erinnerung: In der Silvester- beziehungsweise Neujahrsnacht gingen wir an den Geldautomaten und wollten uns die ersten Euroscheine sichern. Doch dieser spuckte keine aus. Da waren wir richtig sauer. Die länderübergreifende Währung hat uns Vorteile gebracht, die mit ständigem Geldumwechseln schwerer zu realisieren wären. Man denke nur an wirtschaftliche oder grenzübergreifende Beziehungen.