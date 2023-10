Vöhringen

06:15 Uhr

Umzug in neues Jugendhaus: Angebot soll vielseitig bleiben

Plus Die Jahresbilanz im Vöhringer Jugendhaus fällt positiv aus. In einigen Monaten steht der Umzug an, was bei Stadträten kritische Nachfragen auslöst.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Das Team des Vöhringer Jugendhauses ist auf vielen Feldern aktiv und hat ein Netz aus bis zu 50 Ehrenamtlichen, auf die es insbesondere bei den beliebten Ferienfreizeiten zurückgreifen kann. Im Schnelldurchlauf legten nun die beiden Stadtjugendpfleger vor dem Vöhringer Haupt- und Umweltausschuss Rechenschaft ab über die Arbeit im vergangenen Jahr. Günter Hiller und Thomas Köhler gehen in die letzte Etappe im alten Haus, das bekanntlich im Zuge der Neuen Rathausmitte abgerissen wird. Nach derzeitigem Stand rechnen sie mit dem Umzug in die neue Adresse Wielandstraße 5 Ende Mai kommenden Jahres.

Die Räume im bisherigen Jugendhaus Vöhringen werden vielseitig genutzt

Für ihre Arbeit ernteten sie Lob in dem Gremium. Völker Barth ( SPD) und Christian Lepple (Grüne) unterstrichen dieses zusätzlich mit ihrer Sorge, das neue Gebäude könne womöglich Abstriche an den Angeboten notwendig machen. Denn es sei nun mal kleiner als das bisherige Domizil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen