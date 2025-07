Ein Schäferhund hat eine 54-Jährige am Dienstagvormittag im Schwabenweg in Vöhringen in den Arm gebissen. Wie die Polizei mitteilt, lief der Hund unbegleitet umher. Die 54-jährige Anwohnerin versuchte, ihn mit einem Leckerbissen anzulocken. Den ignorierte der Hund jedoch und warf stattdessen eine Mülltonne um.

