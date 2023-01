Unbekannnter stiehlt Geldbeutel und Zigaretten aus Umkleide

Derzeit ist unklar, wer aus einer Umkleidekabine in einer Vöhringer Turnhalle einen Geldbeutel und eine Zigarettenschachtel gestohlen hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter oder eine bislang unbekannte Täterin hat am vergangenen Sonntag aus der Umkleidekabine der Turnhalle in der Sportparkstraße in Vöhringen einen Geldbeutel und eine Zigartettenschachtel gestohlen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr.

Der Geschädigte bestritt dort ein Handballspiel. Der Umkleideraum war zur Tatzeit für jedermann zugänglich. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0730396510 zu melden. (AZ)