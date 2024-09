Unbekannte brechen nachts in Café in der Bahnhofstraße ein

In der Nacht zum Freitag ist in ein Café in der Bahnhofstraße in Vöhringen eingebrochen worden. Die Täter entwendeten laut Polizei aus dem Inneren des Lokals Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Illertissen erbeten

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. (AZ)