Unbekannte dringen in Spielhalle ein und brechen Automaten auf

Eine Spielhalle in Vöhringen ist ins Visier von Einbrechern geraten. Sie haben es auf Spielautomaten abgesehen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine geschlossene Spielhalle in Vöhringen eingedrungen und haben dort mehrere Automaten aufgebrochen. Laut Polizei erbeuteten sie Bargeld - in welcher Höhe ist noch nicht bekannt. Der Einbruch ereignete sich zwischen 1 Uhr und 8.45 Uhr. Beamte der Polizeiinspektion Illertissen leiteten die ersten Ermittlungen ein und wurden bei der Spurensicherung durch Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm unterstützt. Die gesicherten Spuren werden nun ausgewertet. Der Sachschaden am Objekt und an den Automaten wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. (AZ)