Unbekannte Person beschädigt Auto in Vöhringen und fährt weiter

Die Illertisser Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen einer Unfallflucht in Vöhringen. Auf einem Parkplatz wurde ein Mercedes angefahren.

Eine unbekannte Person hat in Vöhringen ein geparktes Auto beschädigt. Der Mercedes stand dem Polizeibericht zufolge von Dienstagvormittag, 10.30 Uhr, bis Mittwochfrüh, 7 Uhr, in der Marienstraße auf dem Parkplatz bei den Altglascontainern. In dem Zeitraum ist ein anderes Fahrzeug dagegen gefahren. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)