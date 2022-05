Unbekannte Person besprüht Auto mit Farbe

Der Täter oder die Täterin hatte das in Vöhringen geparkte Auto offenbar vorher schon durchwühlt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat sich zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen an einem geparkten Auto in Vöhringen zu Schaffen gemacht. Wie die Polizei berichtet, stand das unversperrte Fahrzeug in der Ulmer Straße. Der bislang unbekannte Täter oder die Täterin hat zuvor das unversperrte Fahrzeug durchwühlt und besprühte das Fahrzeug im Anschluss mit einer im Kofferraum aufgefunden Spraydose. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)