Unbekannte Person stiehlt Handtasche und will Zigaretten kaufen

Eine Frau vergisst ihre Handtasche in einem Geschäft in Vöhringen. Als sie das Missgeschick bemerkt, kehrt sie zurück. Doch die Tasche ist weg.

Nach dem Diebstahl einer Handtasche in Vöhringen bittet die Polizei um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen. Eine Frau kaufte nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Industriestraße ein. Als sie eine Jacke anprobierte, hängte sie ihre Handtasche an einen Kleiderständer. Beim Verlassen des Geschäfts vergaß sie die Tasche allerdings.

Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise

Als die Frau ihr Missgeschick bemerkte, ging sie sofort zurück in den Laden. Dort war ihre Handtasche jedoch nicht mehr auffindbar. Als die Frau deshalb vorsorglich ihre Zahlungskarten sperren ließ, wurde ihr mitgeteilt, dass an einem Zigarettenautomaten bereits ein Zahlungsversuch stattgefunden habe. Somit muss eine unbekannte Person die Handtasche der Frau samt Inhalt entwendet haben. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)