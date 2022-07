Unbekannte schlagen mit Fäusten auf 16-Jährigen ein

Drei Männer greifen einen Jugendlichen aus einem Auto heraus auf offener Straße in Vöhringen an. Sie warfen ihm eine Beleidigung vor.

Ein 16-Jähriger ist am Samstagabend in Vöhringen von drei unbekannten Personen angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche gegen 22.50 Uhr zu Fuß in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße unterwegs, als plötzlich ein weißer T5-VW Bus vor ihm anhielt.

Es stiegen zwei ihm unbekannte Personen aus, die ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht verpassten. Eine dritte Person aus dem Fahrzeug stieg ebenfalls aus und drückte den 16-Jährigen gegen das Fahrzeug. Die Unbekannten äußerten ihm gegenüber, dass dies aufgrund einer Beleidigung geschehe und fragten ihn nach einem ihm namentlich nicht bekannten Freund. Anschließend stiegen die unbekannten Täter zurück ins Fahrzeug und flohen mit ihrem Fahrzeug in Richtung Bahnhof.

Der Jugendliche wurde zwar verletzt und vor Ort durch das bayerische rote Kreuz behandelt, musste allerdings nicht in Krankenhaus verbracht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)