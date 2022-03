Unbekannte stehlen Kaninchen aus Gehege in Vöhringen

In Vöhringen wurden zwei Zwergkaninchen aus ihrem Gehege gestohlen. Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise.

Ungewöhnliche Beute: In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter in der Pfälzer Straße in Vöhringen aus einem Garten zwei Zwergkaninchen gestohlen. Um an die Tiere zu kommen, musste er erst ein Loch in das Gitter des Geheges schneiden. Die Kaninchen sind braun und haben an der Bauchseite weißes Fell. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)