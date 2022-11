Unbekannte verunstalten Treppenhaus in Vöhringen mit Farbe

Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus im Treppenhaus eines Wohngebäudes in Vöhringen. Die Beamten gehen davon aus, dass Jugendliche die Tat begangen haben.

In Vöhringen haben vermutlich Jugendliche am Samstag zwischen 12 und 16 Uhr im Treppenhaus eines Wohngebäudes ihr Unwesen getrieben. Laut Polizeibericht beschmierten sie in dem Wohnhaus an der Vöhlinstraße Wände und eine Aufzugtür mit schwarzem Filzstift. Die Unbekannten malten Namen, Buchstaben und Ziffern. Die Polizei geht von Vandalismus aus und schätzt den entstandenen Sachschaden auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)