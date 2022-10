Unbekannte wollen Kennzeichen von Auto abreißen

In Vöhringen hat jemand versucht, das Autokennzeichen eines weißen Renault zu stehlen. Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Hinweise.

Unbekannte haben in Vöhringen ein Auto beschädigt. Nach Angaben der Polizei stand der Wagen in der Nacht auf Montag zwischen 22.30 und 9 Uhr in der Mittelstraße. Bislang unbekannte Personen versuchten demnach, an dem weißen Renault das hintere Kennzeichen abzureißen.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 50 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)