Unbekannter bewirft Auto mit Eiern und hinterlässt eine Botschaft

An einem verschmutzten Auto in Vöhringen steckt ein Brief mit einer Beschwerde über die Parkplatzsituation. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

In der Adlerstraße in Vöhringen ist in der Nacht auf Dienstag ein geparktes Auto mit Eiern beworfen worden. Wie die Polizei mitteilt, hinterließ der Täter oder die Täterin an der Frontscheibe einen Brief, in dem sich die Person über die Parksituation beschwert. Die Beamten stellten die Mitteilung sicher und untersuchen sie nun nach Spuren. Ob an dem Auto ein nachhaltiger Schaden entstand oder ob es bei den Reinigungskosten bleibt, muss noch eruiert werden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)