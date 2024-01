Unbekannter bricht in Verbrauchermarkt in Vöhringen ein

Ein bislang Unbekannter schiebt die Glasschiebetür eines Verbrauchermarkts in Vöhringen gewaltsam auf und bricht dort ein.

Bei einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße in Vöhringen ist nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ein Einbruchsalarm gemeldet worden. Bei der Überprüfung vor Ort durch einen Firmenverantwortlichen und die Polizei stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Täter die Glasschiebetür gewaltsam aufschob und dadurch in den Vorraum des Marktes kam.

Der Täter verließ den Verbrauchermarkt in Vöhringen nach dem Alarm wieder

Nach Auslösung des Alarms verließ der Mann den Vorraum wieder. An der Schiebetür entstand ein noch nicht bezifferbarer Sachschaden. (AZ)