Unbekannter dringt morgens um 7 Uhr in Wohnhaus in Vöhringen ein

Am Sonntagmorgen bemerkt eine Frau in Vöhringen einen fremden Mann in ihrem Haus. Der Unbekannte flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Unangenehmer Besuch am frühen Morgen: Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntag um 7 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Vöhringen verschafft. Als die Anwohnerin den Eindringling ansprach, flüchtete er. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die Bewohnerin des Einfamilienhauses an der Illerzeller Straße in der Küche auf, als sie im Nebenzimmer die Terrassentür hörte, die zu dem Zeitpunkt nicht verschlossen war. Im Zimmer traf sie auf einen Fremden mit afrikanischem Aussehen. Sie sprach den dunkelhäutigen Mann an, woraufhin dieser ohne eine Äußerung das Wohnhaus wieder verließ und sogar die Terrassentür hinter sich zu zog, wie die Polizei berichtet. Die Bewohnerin rief die Polizei, die wiederum Fahndungsmaßnahmen einleitete. Ein Tatverdächtiger wird in Senden gefasst Kurze Zeit später kontrollierten Beamte in Senden einen 26-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung passte. Der Mann war nach Angaben der Polizei leicht alkoholisiert, äußerte sich aber nicht zur Tat. Ob der Tatverdächtige tatsächlich in das Wohnhaus eingedrungen war, wird nun ermittelt. Die Polizei Illertissen sucht deshalb weitere Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/96510. Laut Personenbeschreibung handelt sich bei dem Verdächtigen um einen schlanken, etwa 1,85 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren. Er trug eine dunkle Baseball-Cap, eine dunkle Daunenjacke und eine vermutlich rote Hose. (AZ)

