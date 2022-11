Unbekannter fährt Auto in Vöhringen an und flüchtet

Noch ist unklar, wer in der Sportparkstraße in Vöhringen ein Auto angefahren und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Derzeit ermittelt die Polizei, wer am vergangenen Sonntag im Zeitraum zwischen 14 und 18 Uhr ein geparktes Auto in Vöhringen touchiert hat und anschließend geflüchtet ist. Laut Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall in der Sportparkstraße. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mercedes.

Schaden am Mercedes beläuft sich auf circa 600 Euro



Dessen Besitzer stellte sein Auto auf dem Parkplatz im Bereich des Haupteingangs zur Turnhalle ab. Als er zurückkam, entdeckte er einen Unfallschaden an der Beifahrerseite. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)