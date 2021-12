Unbekannter greift Frau auf einem Parkplatz an

In der Nacht zum Samstag hat ein Mann auf einem Parkplatz in Vöhringen eine 20-Jährige angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer Körperverletzung in Vöhringen am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags ermittelt die Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 1 Uhr im Bereich des Hettstetter Platzes in Vöhringen. Wie die Polizei mitteilt, war ein etwa 35-jähriger Mann unvermittelt auf eine 20-jährige junge Frau losgegangen. Außerdem schlug er auch gegen deren Fahrzeug. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, berichtet die Polizei weiter. Zeugen konnten den Täter letztlich vertreiben. Der Mann war bekleidet mit einem Jogginganzug und hatte schulterlange Rastazöpfe sowie eine helle Hautfarbe.

Weitere Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)