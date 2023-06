Unbekannter rammt Auto auf Supermarktparkplatz und fährt weiter

Böse Überraschung nach dem Einkaufen in einem Vöhringer Supermarkt: Die Polizei bittet Menschen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Am Samstagvormittag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr hat eine unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Industriestraße in Vöhringen ein anderes Auto angefahren. Er oder sie touchierte mit dem Fahrzeug den weißen BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Den Schaden schätzt die Polizei Illertissen auf 1000 Euro. Die Person, die den Unfall verursacht hat, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Parkplatz. Wer den Unfall oder die Fahrerflucht beobachtet hat, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an die Polizei Illertissen wenden. (AZ)