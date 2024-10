Unbekannter spricht Kind an und verschenkt Süßigkeiten

Ein unbekannter Mann hält mit seinem Fahrzeug vor einem Kindergarten in Vöhringen und lockt ein Kind zu sich. Davon berichtet die Polizei.

Wie die Pressestelle mitteilt, hielt der Mann am Dienstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, mit einem grauen VW Touran vor einem Kindergarten in der Straße Am Bahndamm in Vöhringen. Vom Gartenzaun aus rief der Mann laut Polizei eines der Kinder, das gerade im Garten spielte, zu sich her. Der Unbekannte übergab einer Fünfjährigen durch das geöffnete Fahrzeugfenster Süßigkeiten. Eine Zeugin wurde darauf aufmerksam. Der Mann beendete demnach das kurze Gespräch mit dem Kind und fuhr davon. Die Zeugin notierte sich das amtliche Kennzeichen und verständigte die Erzieherinnen. Dem Kind wurden die Süßigkeiten abgenommen und die Polizei informiert.

Vorfall in Vöhringen: Mann lockt Kind mit Süßigkeiten

Der Unbekannte war etwa 40 Jahre alt, kräftig gebaut und trug einen Kinnbart. Der graue VW Touran war mit einem amtlichen Kennzeichen mit den Buchstaben „WN“ versehen und stammt somit aus dem Raum Waiblingen. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall und dem Motiv für das Verhalten des Mannes dauern an. Nach derzeitiger Einschätzung der Polizei bestand keine Gefahr für die Kinder. (AZ)