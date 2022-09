Unbekannter stiehlt abgesperrtes Kinderfahrrad in Vöhringen

Eine unbekannte Person hat am Samstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Vöhringen ein Kinderfahrrad entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 15.30 Uhr ist am Samstag ein Kinderfahrrad in Vöhringen gestohlen worden. Dieses stand laut Polizeibericht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Memminger Straße. Die Besitzerin hatte das anthrazitfarbene Rad der Marke Trek Marlin 4 am dortigen Abstellplatz angeschlossen.

Als sie zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)