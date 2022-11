Unbekannter stiehlt E-Bike in Vöhringen: Polizei sucht Zeugen

Aktuell ermittelt die Polizei, wer ein Pedelec mitgenommen hat, das an einem Seniorenheim in Vöhringen abgestellt war.

Noch ist unklar, wer am vergangenen Montag im Zeitraum zwischen 13.30 und 20.45 Uhr ein neuwertiges E-Bike im Bereich der Vogelstraße in Vöhringen gestohlen hat. Laut Polizeiangaben stellte die Besitzerin ihr grünes Damen-Pedelec an dem Fahrradständer eines Seniorenheims ab und sperrte es mit einem Schloss ab.

Täter oder Täterin knackte das Schloss wohl mit einem Bolzenschneider

Die Beamten vermuten, dass der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin das Schloss mittels eines Bolzenschneiders aufschnitt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)