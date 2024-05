Unbekannter stiehlt E-Scooter auf Norma-Parkplatz

Eine Jugendliche stellt ihren E-Scooter für kurze Zeit vor einem Supermarkt in Vöhringen ab. Trotz Absicherung nimmt ein Dieb den Roller mit.

Ein kurzes Zeitfenster reichte dem Dieb aus: In Vöhringen ist am Donnerstagnachmittag ein E-Scooter gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Jugendliche den Roller um 14.30 Uhr für lediglich 15 Minuten auf dem Norma-Parkplatz an der Falkenstraße abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Dennoch entwendete ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug. (AZ)