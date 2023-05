Unbekannter tritt gegen Autos und richtet Schaden an

An geparkten Autos in Vöhringen ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Verursacht wurden sie offenbar von einem Randalierer.

Im Rubihornweg in Vöhringen hat eine unbekannte Person mit einem Fußtritt die Türe eines Autos auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Passiert ist das Ganze am Freitag zwischen 23.30 und 23.45 Uhr. Der Wagen war nach Polizeiangaben am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Im weiteren Verlauf schlug der Täter mit dem Fuß gegen zwei weitere geparkte Autos und verursachte auch hier Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 7300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen, unter Telefon 07303/96510, zu melden. (AZ)