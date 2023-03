Unbekannter versucht, in Grundschule in Vöhringen einzusteigen

An mehreren Fenstern der Vöhringer Grundschule werden Hebelspuren entdeckt. Ein anderer Fund weist außerdem auf einen Fall von Vandalismus hin.

Einen versuchten Einbruch in die Grundschule in Vöhringen vermeldet die Polizei. Demnach ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Freitag. An mehreren Fenstern wurden Hebelspuren gefunden. Außerdem wies ein Fenster der Turnhalle ein größeres Loch auf. Die Polizei vermutet, dass dieses mit einem Stein verursacht worden sei. In diesem Fall wird allerdings von Vandalismus ausgegangen, da sich das Turnhallenfenster nicht zum Einstieg ins Gebäude eignete.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Wer am Donnerstagabend oder in der Nacht auf Freitag verdächtige Personen oder Personengruppen im Bereich der Grundschule beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 an die Polizei Illertissen zu wenden. (AZ)