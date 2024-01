Unbekannter zapft Diesel aus geparktem Sattelzug ab

Ein Lastwagen stand übers Wochenende auf einem Autobahnparkplatz bei Vöhringen. Am Montagmorgen stellt der Fahrer fest, dass etwa 500 Liter Kraftstoff fehlen.

Etwa 500 Liter Diesel sind am vergangenen Wochenende auf dem Parkplatz Winterhalde an der A7 bei Vöhringen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer seinen Sattelzug über das Wochenende auf dem Autobahnparkplatz abgestellt. Als er am Montagmorgen gegen 7 Uhr wieder losfahren wollte, musste er feststellen, dass aus dem unverschlossenen Tank des Lastwagens etwa 500 Liter Diesel im Wert eines hohen dreistelligen Betrages abgezapft worden waren. Die Autobahnpolizei Memmingen ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 08331/100-311 erreichbar. (AZ)