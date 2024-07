Am Montagmorgen missachtete ein 34-jähriger Autofahrer auf der Memminger Straße in Vöhringen die Vorfahrt einer 21-jährigen Fahrerin am Kreisverkehr an der Blumenstraße. Es kam zur Kollision.

Beide Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Unfallverursacher ein. (AZ)