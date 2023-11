Unfall beim Rückwärtsfahren: 4800 Euro Schaden

Ein Mann fährt mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in Vöhringen. Dabei übersieht er einen anderen Wagen. Beide Fahrzeuge stoßen zusammen.

In der Illerzeller Straße in Vöhringen sind am Freitagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 64-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei gegen 15.05 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt. Dabei übersah der Mann den hinter ihm fahrenden Wagen eines 53-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4800 Euro. (AZ)