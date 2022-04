Vöhringen

13:28 Uhr

Unfall in Vöhringen: 17-Jähriger gerät im Kreisverkehr ins Schleudern

Ein Jugendlicher überschlug sich mit seinem motorisierten Dreirad in Vöhringen.

Der Jugendliche fuhr zu schnell in den Kreisverkehr in Vöhringen ein. Sein Fahrzeug überschlug sich in der Ausfahrt.

Ein 17-Jähriger hat sich in Vöhringen mit seinem Fahrzeug überschlagen. Laut Polizeibericht war der junge Mann am frühen Mittwochmorgen mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug auf der Memminger Straße unterwegs. Nachdem er zu schnell in den Kreisverkehr zur Rue de Vizille eingefahren war, geriet er ins Schleudern. Die beiden Jugendlichen wurden bei dem Unfall in Vöhringen leicht verletzt Der 17-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden von Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Der umgebaute Pkw wurde komplett beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Da das Fahrzeug auf der Hinterachse nur zwei Reifen in geringem Abstand hat, gilt es als motorisiertes Dreirad. Insgesamt 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Vöhringen unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme. Der Fahrer versicherte gegenüber den Beamten, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Diese konnte er jedoch nicht vorzeigen. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich noch an. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Themen folgen