Unfall in Vöhringen: Fahrradfahrer wird schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist in Vöhringen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn laut Polizeibericht übersehen.

Bei einem Unfall in Vöhringen ist ein Fahrradfahrer am Dienstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 30-Jährige am frühen Abend vor einem 70-jährigen Mann im Auto in der Rue de Vizille in Richtung Osten. Im Bereich der Haydnstraße wollte der Fahrradfahrer nach links abbiegen und ordnete sich deshalb ordnungsgemäß ein. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse erkannte der 70-Jährige das jedoch zu spät - es kam zum Zusammenstoß.

Der 30-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und landete schließlich auf dem Asphalt. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden, der entstand, liegt bei geschätzten 3.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)