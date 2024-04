Unfall: Kleinwagen überschlägt sich bei Vöhringen

Zwei Autos sind bei Vöhringen zusammengestoßen. Die Fahrerinnen wurden verletzt. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 15.000 Euro.

Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Staatsstraße 2031 bei Vöhringen ereignet. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar: Eine 19-jährige Autofahrerin wollte aus der Zufahrt zum Recyclinghof gegenüber der Einfahrt zur Otto-Hahn-Straße nach rechts auf die Staatsstraße 2031 in Richtung Senden einbiegen. Dabei missachtete sie offensichtlich die Vorfahrt eines auf der S2031 von Süden her kommenden Kleinwagens. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrerinnen kamen nach Unfall bei Vöhringen ins Krankenhaus

Infolgedessen überschlug sich der mit einer 30-jährigen Fahrerin besetzte Kleinwagen und blieb auf der Gegenfahrbahn total zerstört, aber auf den Rädern stehend, liegen. Das Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin wurde nach rechts über den Straßenrand hinaus geschleudert und riss dabei noch ein Verkehrszeichen um.

Beide Fahrerinnen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und nach der Erstversorgung per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Vöhringen übernahm die Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe sowie die Verkehrssicherung für die polizeiliche Unfallaufnahme und die zeitweise notwendige Umleitung. Der Sachschaden wird von der Polizei vorläufig auf rund 15.000 Euro geschätzt.