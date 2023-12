Unfall mit Radlader: Mann flüchtet zu Fuß von Baustelle in Vöhringen

Ein Mann flüchtet nach Unfall auf einer Baustelle in Vöhringen. Die Polizei kennt aber seinen Namen - und ermittelt nun gegen den 45-Jährigen.

Zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht wurde die Polizei Illertissen am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr nach Vöhringen gerufen. Ein Mann hatte auf einer Baustelle im Sperberweg beim Beladen eines Lastwagens mit einem Radlader die linke Seite des Lkw beschädigt. Weil dabei mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden sind, wurde die Polizei verständigt und um Unfallaufnahme gebeten. Bis die Streife allerdings in Vöhringen eintraf, war der Mann bereits zu Fuß geflüchtet. Arbeitskollegen versuchten ihn daraufhin per Telefon zur Rückkehr auf die Baustelle zu bewegen, doch alle Kontaktversuche scheiterten.

Die Polizei geht davon aus, dass der 45-Jährige, der namentlich bekannt ist, gar nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, die er zum Führen des Radladers auf öffentlichem Verkehrsgrund benötigt hätte. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.