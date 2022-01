Unfall vor Elektromarkt in Vöhringen: Polizei sucht Zeugen

Vor einem Elektromarkt in Vöhringen hat es gekracht. Doch die Beteiligten schildern den Hergang unterschiedlich. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 11.50 Uhr vor einem Elektromarkt in der Memminger Straße in Vöhringen ereignet. Vermutlich fuhr ein 68-Jähriger mit einem silberfarbenen Mitsubishi rückwärts aus einer Parklücke und kollidierte mit einem weißen Mercedes eines 39-Jährigen, der hinter ihm vorbeifuhr. Der Sachschaden liegt bei circa 1000 Euro. Die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang unterscheiden sich dem Polizeibericht zufolge jedoch stark. Unbeteiligte Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)