Unfallfahrer und Kleinkind nach Frontalzusammenstoß verletzt

Der Unfallfahrer und ein Kleinkind in einem anderen Auto sind bei einem Frontalzusammenstoß am Samstag um kurz nach 17 Uhr verletzt worden. Der Verursacher, ein 22 Jahre alter Mann, war mit seinem Mercedes Sprinter in den Gegenverkehr geraten. Weil in seinem Auto mehrere alkoholische Getränke gefunden wurden, wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Dort wurde er auch untersucht, da er nach dem Unfall in eine Art Schockstarre verfiel.

Der Unfallfahrer wollte an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger vorbeifahren. Im Anschluss kehrte er aber nicht mehr auf seine Fahrspur zurück. Dadurch kollidierte sein Auto mit einem entgegenkommenden Wagen, in dem sich vier Menschen befanden – unter ihnen ein 5 Monate altes Kind. Dieses erlitt durch den Zusammenstoß eine Platzwunde. Die anderen drei Insassen blieben unverletzt. Der 22-jährige Fahrer des Sprinters erlitt augenscheinlich keinen äußeren Verletzungen.

Warum der 22-Jährige nicht auf seine Fahrspur zurückfuhr, müssen die Unfallermittlungen erst noch ergeben. Die Ulmerstraße war für die Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren mehrere Polizeistreifen, 19 Feuerwehrleute der Feuerwehr Vöhringen und der Rettungsdienst mit zwei Notärzten, von denen einer mit einem Hubschrauber gebracht wurde. Etliche Schaulustige versammelten sich an der Unfallstelle. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (AZ)