Unfallflucht am Friedhof: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz beim Vöhringer Friedhof einen Schaden von rund 1000 Euro hinterlassen.

Kratzer am Radkasten und am Stoßfänger seines Autos hat ein Fahrer festgestellt, nachdem er seinen Wagen beim Vöhringer Friedhof geparkt hatte. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann seinen schwarzen VW Touran am Freitag zwischen 13 und 16 Uhr am rechten Fahrbahnrand des Schleifwegs in Vöhringen gegenüber des Eingangs zum Süd-Friedhof abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er die Beschädigungen.

Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Schadenssumme wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich persönlich oder telefonisch mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)