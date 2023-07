Unfallflucht in Vöhringen: Größeres Fahrzeug touchiert anderes Auto

Auf einem Parkplatz in Vöhringen wird ein Auto beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher mit einem Jeep oder SUV unterwegs war.

Eine unbekannte Person hat im Verlauf des Sonntags ein Auto beschädigt, das ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in Vöhringen stand. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Frau gegen 9 Uhr ihren weißen BMW auf dem Parkplatz in der Industriestraße 25 abgestellt, um ein Seminar zu besuchen. Als sie gegen 16.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Heckstoßstange fest.

Die Polizei bittet nach dem Unfall in Vöhringen um Hinweise

Anhand des Schadenbildes geht die Illertisser Polizei davon aus, dass die Kollision mit einem größeren Fahrzeug, wie beispielsweise einem Jeep oder einem SUV, mit einem stangen- oder gitterähnlichen Frontanbau verursacht wurde. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 1000 Euro an. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin des Unfalls geben kann, kann sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. (AZ)