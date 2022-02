Unfallflucht in Vöhringen

Am Mittwochnachmittag kam es auf einem öffentlichen Parkplatz in Vöhringen zu einer Unfallflucht. Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise.

Eine Frau schlägt in Vöhringen ihre Autotür gegen ein anderes Fahrzeug und flüchtet. Wie die Polizei mitteilt, parkte eine bislang Unbekannte ihr schwarzes Auto am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr neben einem Ford Mondeo. Beim Aussteigen schlug sie ihre Türe gegen den Wagen. Anschließend flüchtete sie von der Unfallstelle. Der Vorfall geschah auf einem öffentlichen Parkplatz in der Industriestraße, im Bereich einer Apotheke und wurde von einem Zeugen beobachtet. Die Flüchtige konnte bislang nicht ermittelt werden. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)