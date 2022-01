Unfallflucht in Vöhringen: Polizei sucht Zeugen

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in Vöhringen einen geparkten VW Golf angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Eine bislang unbekannte Person hat in Vöhringen einen grauen VW Golf angefahren und ist geflüchtet. Dieser stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Falkenstraße. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Montag im Zeitraum zwischen 11.30 und 11.55 Uhr.

Die Täterin oder der Täter touchierte den grauen VW Golf im Heckbereich und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei bitte Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch