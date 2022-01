Unfallflucht in Vöhringen: Polizei sucht Zeugen

Ein junger Autofahrer musste in Vöhringen einem Fahrzeug, das seiner Wartepflicht nicht nachkam, ausweichen und touchierte dabei den Randstein. Einer der Fahrer flüchtete.

Das Auto eines 20-Jährigen ist am Donnerstagnachmittag in Vöhringen bei einem Ausweichmanöver beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr, als der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf der Illerzeller Straße in Richtung Süden unterwegs gewesen ist. Auf der Gegenspur erkannte er ein Fahrzeug, das am Fahrbahnrand geparkt war. Gleichzeitig bemerkte er ein weißes Fahrzeug, das seiner Wartepflicht nicht nachkam und auf die Fahrspur des 20-Jährigen ausscherte.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der junge Autofahrer nach rechts aus und touchierte dabei mit der Vorderfelge den Randstein. Ohne anzuhalten, fuhr das weiße Auto weiter. An dem Fahrzeug des jungen Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Bei dem weißen Auto könnte es sich um einen Audi A6, neueres Modell, handeln. Hinweise auf den Fahrer des weißen Fahrzeugs nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

