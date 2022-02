Unfallflucht in Vöhringen: Polizei sucht Zeugen

Jemand hat Ende der vergangenen Woche ein Auto in Vöhringen beschädigt. Der Schaden: 2500 Euro.

Wegen einer Unfallflucht in Vöhringen bittet die Polizei um Hinweise. In der Bayernstraße wurde zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr, ein VW Touran auf der linken Seite beschädigt, der vor der Hausnummer 28 ordnungsgemäß geparkt war. Im Anschluss entfernte sich, wer den Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro verursacht hat. Menschen, die den Unfall möglichweise beobachtet haben, können sich unter Telefon 07303/9651-0 an die Polizeiinspektion Illertissen wenden. (AZ)